На 85-м году жизни умер британский барабанщик и один из основателей прогрессив-рок-группы King Crimson Майкл Джайлз. У артиста остались пятеро детей и двое внуков, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на звукозаписывающий лейбл DGM.

Свой творческий путь музыкант начал с создания в 1967 году совместно с братом и другом проекта Giles, Giles and Fripp. Он уже через год трансформировался в культовый коллектив King Crimson.

В последующие годы Джайлз активно занимался сольным творчеством. Еще он принимал участие в записи композиций таких известных исполнителей, как Стив Уинвуд, Брайан Ферри, Лео Сэйер и Энтони Филлипс.

В 2002 году Джайлз был одним из инициаторов создания проекта 21st Century Schizoid Band. Он объединился с бывшими участниками King Crimson для концертного исполнения раннего материала легендарной группы.

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