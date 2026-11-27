В небе над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. В сторону города летело 55 аппаратов: 10 сбили над Новгородской областью, 45 — над Ленинградской областью и Петербургом, в результате атаки пострадала женщина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Санкт-Петербурга .

Обломки упали в Приморском и Выборгском районах. В многоэтажке на улице Лидии Зверевой повреждены фасад и остекление, пострадавшая женщина госпитализирована. Жильцов двух подъездов временно разместили в школе № 575, помощь им оказывают по поручению губернатора Александра Беглова. Кроме того, в двух районах повреждены стекла и несколько машин.

На местах падения обломков работают экстренные службы. Сотрудники ЖКХ оценивают ущерб и ведут восстановительные работы.

Координацию взаимодействия городских служб с силовым блоком обеспечивает оперативный штаб.

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