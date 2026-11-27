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Министр просвещения России Сергей Кравцов не поддержал призывы дополнить единый государственный экзамен испытаниями по ключевым школьным предметам, сообщает RT .

Кравцов пояснил, что знания школьников проверяют не только на ЕГЭ, но и с помощью всероссийских проверочных работ. По его мнению, дополнительные экзамены в выпускном классе могут стать избыточной мерой.

Министр отметил, что школьная программа полностью охватывает содержание экзаменов, поэтому подготовка к ним уже встроена в учебный процесс.

«Все школы страны работают по единым федеральным образовательным программам и поурочному планированию. Продолжается внедрение единых государственных учебников, которые делают подготовку более понятной и доступной», — добавил он.

По словам Кравцова, ЕГЭ позволяет объективно оценить знания выпускника. Регулярное посещение занятий, добросовестное выполнение заданий и активная работа на уроках дают необходимую базу для успешной сдачи экзамена.

Ранее заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил, что всеобщие переводные экзамены создали бы излишнюю нагрузку на детей.

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