Министр Кравцов: школы не могут отказать в 10 классе из-за профильного отбора

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что результаты отбора в профильные классы не могут лишить девятиклассников права продолжить обучение в 10 классе, сообщает RT .

Кравцов напомнил о решении Верховного суда, которое подтверждает право каждого ребенка на среднее общее образование.

«Право ребенка на получение среднего общего образования является абсолютным. Школы не могут отказывать девятиклассникам в приеме в 10 класс из-за результатов отбора в профильные классы», — подчеркнул министр.

Если в выбранной школе нет свободных мест, родителям следует обратиться в региональный или муниципальный орган управления образованием. По словам Кравцова, там помогут найти место в классе с базовым учебным планом или в другой школе.

Министр добавил, что спорные случаи рассматривают индивидуально, а решения принимают исключительно в интересах ребенка.

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