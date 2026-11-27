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Кравцов назвал сварщика и строителя самыми популярными профессиями в колледжах

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что поступающие в колледжи и техникумы чаще всего выбирают профессии сварщика и строителя, сообщает RT .

В системе среднего профессионального образования учатся 4 млн студентов. По словам Кравцова, интерес к колледжам и техникумам остается высоким. По ряду востребованных направлений конкурс превышает общие значения.

Абитуриенты активно выбирают специальности, связанные с реальным сектором и современными технологиями. Спросом пользуются туризм, сестринское дело, машиностроение и разработка программного обеспечения.

«В число самых популярных у поступающих, например, по „Профессионалитету“ вошли „Разработка и управление программным обеспечением“, „Сестринское дело“, „Туризм и гостеприимство“, „Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств“, „Строительство и эксплуатация зданий и сооружений“, „Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)“, „Технология машиностроения“», — рассказал глава ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что образовательные вертикали позволяют школьникам заниматься наукой уже с 7 класса.

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