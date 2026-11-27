Коммунальные службы Подмосковья с первыми снегопадами перешли на усиленный режим работы. Более 7 тыс. дворников расчищают дворы и пешеходные зоны, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ручная уборка в округах начинается с 6 утра. Более 7 тыс. дворников расчищают и обрабатывают противогололедными средствами входные группы, пешеходные дорожки и подходы к социально значимым объектам. Работу организовали посменно, чтобы оперативно реагировать на погоду и не допускать образования наледи.

Сотрудник МБУ «ЖКХ и Благоустройство» Власихи Семен Тульчинский рассказал о работе дворовых бригад.

«Каждый день с рассветом нужно выйти на уборку улиц, чтобы снег не успевал превратиться в лед, жители безопасно ходили по тротуарам, а машины не буксовали на проезжей части. Основной инструмент — снегоуборочные лопаты, но при необходимости используем и ломы, и снегоотбрасыватели. Ну и конечно, никуда без роторов, погрузчиков и тракторов», — рассказал Семен Тульчинский.

Во всех муниципалитетах региона, в том числе в Солнечногорске и Власихе, дворники, механизаторы и водители спецтехники работают в усиленном режиме. Коммунальные службы убирают снег во дворах, пешеходных зонах и общественных пространствах.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.