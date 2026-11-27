Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что школы будут оценивать поведение учеников по трем уровням: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение», сообщает RT .

По словам министра, школа учит детей взаимодействовать с людьми, работать в команде, разрешать конфликты и уважать окружающих. Эти навыки важны для дальнейшей жизни.

Новую систему опробовали в 2025/26 учебном году в 89 школах. В апробации участвовали более 40 тыс. учеников и свыше 2 тыс. педагогов.

Учителя оценивают дисциплину, общение со сверстниками и взрослыми, законопослушное поведение. Кравцов пояснил, что речь идет о конкретных поступках и соблюдении норм, а не о характере или личности ребенка.

Педагоги наблюдают за учениками, фиксируют нарушения и передают информацию классному руководителю. При необходимости подключаются психолог, социальный педагог и другие специалисты. Школа организует психолого-педагогический консилиум с участием родителей. Оценку поведения выставляют отдельно от успеваемости.

«Она не влияет на отметки по предметам, промежуточную аттестацию и допуск к государственной итоговой аттестации. Это не дисциплинарное взыскание, а дополнительный инструмент воспитательной работы», — подчеркнул Кравцов.

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