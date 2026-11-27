Заместители глав муниципалитетов, впервые проводящие отопительный сезон в новой должности, 26 ноября познакомились с системой мониторинга теплоснабжения ЖКХ-Центра в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Заместитель министра энергетики Подмосковья Дмитрий Крашенинников и директор ЖКХ-Центра Виктор Коновалов представили цифровую систему мониторинга и управления теплоснабжением. Платформа контролирует параметры теплосетей онлайн, помогает быстрее устранять инциденты и повышать качество коммунальных услуг.

Участники встречи изучили полный цикл работы с обращениями жителей: от поступления через интернет-порталы, приложения, соцсети и горячие линии до передачи в профильное ведомство, контроля сроков исполнения и обратной связи заявителю. Система автоматически выявляет проблемные точки по всплескам однотипных жалоб из одного района. Это позволяет реагировать до того, как проблема станет массовой.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов сообщил, что датчики контроля установлены на 2469 котельных и 1294 центральных тепловых пунктах Подмосковья. По его словам, цель встречи — дать местным руководителям практические инструменты для оперативного управления коммунальной инфраструктурой, выстроить единый подход к отраслевым задачам и эффективное взаимодействие.

«Мы давно перестали относиться к цифровизации как к модному проекту — это рабочая необходимость», — отметил Сергей Воропанов.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.