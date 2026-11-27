Жители Московской области с начала 2026 года направили через региональный портал госуслуг более 9 тыс. заявлений на присвоение спортивных разрядов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 9 тыс. онлайн-заявлений на присвоение спортивных разрядов. Через региональный портал госуслуг можно оформить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд».

Заявления могут подавать спортивные федерации Московской области, представляющие интересы спортсмена. Для этого нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Встроенный в услугу искусственный интеллект распознает документы и выявляет некорректно загруженные файлы.

Для получения разряда спортсмен должен выполнить нормы, требования и условия их выполнения, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта.

Услуга доступна в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг» и предоставляется бесплатно. Решение поступает в личный кабинет заявителя на региональном портале.

12+

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.