Заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Елена Доронина провела итоговое заседание межведомственной комиссии по снижению недоимки за использование лесов за 2026 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

За 10 месяцев 2026 года платежи за использование лесов принесли федеральному бюджету более 2,2 млрд рублей, бюджету Московской области — 0,2 млрд рублей. Судебные приставы за этот период взыскали 45 млн рублей задолженности.

В заседании участвовали представители управлений Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы по Москве и Московской области, сотрудники Мособлкомлеса и ГАУ МО «Мособллес», а также арендаторы лесных участков, нарушившие сроки внесения платы.

Комиссия обсудила взаимодействие ведомств по взысканию недоимки в бюджетную систему Российской Федерации, погашение долгов приглашенными арендаторами и реестр юридических лиц — должников по действующим договорам аренды лесных участков.

Должники объяснили причины задержек оплаты. Им разъяснили необходимость своевременного внесения платежей, определили сроки погашения задолженности и предупредили о принудительном взыскании в случае неуплаты.

«Проведение работы с должниками — это реальная возможность повысить не только доходную часть бюджетной системы Российской Федерации, но и платежную дисциплину плательщиков», — отметила Елена Доронина.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.