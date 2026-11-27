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Врачи Видновского перинатального центра помогли 41-летней пациентке с множественной миомой матки родить первого ребенка и удалили опухоль массой более килограмма, сохранив орган, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила в Видновский перинатальный центр на плановую госпитализацию перед первыми родами. УЗИ выявило множественную миому матки с атипичным расположением узлов, которые быстро росли во время беременности. К родам размер доброкачественной опухоли соответствовал 18 неделям условной беременности.

Врачи провели полное клинико-лабораторное и инструментальное обследование и подготовили женщину к технически сложной операции. Бригада хирургов и анестезиологов-реаниматологов была готова расширить объем вмешательства при возникновении неотложной ситуации.

На сроке 39–40 недель родился мальчик весом 4,6 килограмма и ростом 55 сантиметров. Его состояние оценили на 8–9 баллов по шкале Апгар.

«Выполнили операцию в два этапа. Сначала врачи отделения патологии беременности провели кесарево сечение, а потом заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев — органосохраняющую консервативную миомэктомию», — рассказала заведующая отделением патологии беременности Патима Муртаева.

Масса удаленной доброкачественной опухоли превысила один килограмм. Мать и ребенок продолжают находиться под наблюдением специалистов центра.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.