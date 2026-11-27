Зинаида Демихова привела пример из практики: молодой мужчина обратился с постоянной изжогой, которая усиливалась к вечеру после позднего ужина. Врач назначила базовые анализы и гастроскопию. Обследование выявило рефлюкс-эзофагит легкой степени. Пациенту назначили курс терапии и рекомендовали изменить привычки. На контрольном приеме он сообщил, что изжога перестала быть постоянной, а вечерние эпизоды исчезли.

«Заболевания желудочно-кишечного тракта в очень большой степени зависят от образа жизни, а не только от таблеток. В этом случае мы не ограничились курсом терапии: скорректировали гигиену питания — ужин минимум за три часа до сна, исключение продуктов, провоцирующих рефлюкс, отказ от тугих поясов, сон с приподнятым головным концом», — рассказала Зинаида Демихова.

Врач подчеркнула, что на легкой стадии эти меры дают результат, если пациент соблюдает рекомендации, а не только принимает препараты. Для здоровья желудочно-кишечного тракта она посоветовала есть не торопясь, тщательно пережевывать пищу и не ложиться сразу после еды даже на 20 минут. Воду рекомендовано пить между приемами пищи, а не запивать ею еду. Также важно не злоупотреблять кофе и крепким чаем натощак, питаться регулярно и избегать длительных перерывов, после которых возникают тяжесть и вздутие.

Повторяющиеся тяжесть после еды, отрыжка, вздутие и нерегулярный стул — повод обратиться к врачу, даже если симптомы умеренные. По словам Демиховой, на ранних стадиях многие заболевания поддаются коррекции с помощью режима питания и изменения привычек. Запущенные болезни могут потребовать повторных курсов лекарственной терапии и операции, а также привести к осложнениям. Профилактические осмотры и диспансеризация помогают выявить нарушения своевременно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.