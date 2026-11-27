Предпринимательницы из Твери, Раменского и Мытищ получили по 150 тыс. рублей на развитие бизнеса в финале конкурса «Нежный грант 2026» в Красногорске, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Красногорске прошли защита проектов и награждение участниц конкурса «Нежный грант 2026». По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, на победу претендовали женщины от 32 до 71 года, многие ведут семейный бизнес. В финал вышли 22 участницы из девяти городов Подмосковья, Москвы и Твери.

Проекты охватывали образование, образовательный консалтинг, 3D-печать, производство одежды, полиграфию, кондитерское дело и здравоохранение. Призовой фонд в 2026 году увеличили. Гранты по 150 тыс. рублей получили: — Наталья Сергеевна Алексеева (Тверь) — декоратор, предприниматель в сфере дизайна, торговли сувенирами, изделиями народных промыслов и интернет-торговли; — Ирина Степановна Дмитренко (Раменское) — издательская деятельность и журналистика, издательство «Круглый стол»; — Элла Васильевна Белугина (Мытищи) — социальные услуги и дополнительное образование, руководитель центра «Другая школа».

Лауреатами специальных номинаций стали: — «Лучший семейный бизнес» — Мария Викторовна Белявцева (Пушкино), студия «МАРТ», премия Альфа-Банка 50 тыс. рублей; — «Многодетная бизнес-мама» — Ирина Сергеевна Поиленкова (Пушкино), кафе Vaffel; — «Лучший социальный проект» — Анастасия Игоревна Ксантиниди (Фрязино/Щелково), центры нейропсихологии и коррекции речи «Здоровый ребенок»; — «Лучший технологичный проект» — Мария Александровна Давыдова (Раменское), ООО «Клиника доброго стоматолога»; — «Лучший проект креативных индустрий» — Наталия Петровна Краюхина (Красногорск), бренд «Подмосквич».

Новый «Приз симпатий жюри» и 50 тыс. рублей получила Анна Васильевна Чурилова (Бронницы), кондитерская студия «Пудра».

Союз «Содействие женскому предпринимательству» проводит конкурс с 2021 года. За шесть лет в нем участвовали более 500 предпринимательниц. Сумма премий достигла 1,8 млн рублей, стоимость подарков партнеров и спонсоров превысила 4 млн рублей.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.