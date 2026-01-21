Ветеринары Подмосковья спасли собаку после проглатывания кости

Ветеринарные врачи Дмитровской станции помогли корги по кличке Степан, который пострадал из-за проглоченной кости, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хозяева собаки породы корги обратились к ветеринарам после того, как питомец перестал ходить в туалет. В течение пяти дней владельцы пытались самостоятельно помочь животному, однако состояние не улучшалось.

Ветеринарные специалисты провели осмотр и ультразвуковое исследование, выявив застрявшие в прямой кишке осколки кости, которые вызвали запор. Собаки провели седацию и успешно извлекли инородное тело. Сейчас Степан находится дома и проходит восстановление.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что кормление животных костями опасно и может привести к серьезным травмам желудочно-кишечного тракта. Владельцам рекомендуется при первых признаках недомогания обращаться за профессиональной помощью. Найти ближайшие ветеринарные клиники можно на сайте «Мой АПК».

