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В Москве приостановили работу цеха, где делали зараженные ботулизмом салаты

Приставы приостановили работу цеха в столице, где готовили салаты, вызвавшие вспышку ботулизма. Об этом рассказали в Главном управлении ФССП по Москве, сообщает ТАСС.

Цех находится на улице Стандартная. Его работу приостановили, поскольку организация нарушила санитарно-эпидемиологические требования.

Россияне начали массово обращаться в медучреждения после того, как ели салат с тунцом и фасолью. Врачи обследовали каждого пациента. По предварительным диагнозам, свыше 150 человек заразились ботулизмом. Позднее инфекцию нашли в фасоли.

СК просит арестовать фигурантов дела о массовом отравлении консервированной фасолью в стране. Роспотребнадзор изъял около 200 тонн опасной продукции, которая стала причиной ботулизма.