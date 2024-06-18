Что такое ботулизм, каковы симптомы и признаки заражения

В материале РИАМО врач-инфекционист Роза Сивякова объясняет, что такое ботулизм, как понять, что еда заражена, и что делать, если уже заболел.

Что такое ботулизм

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Ботулизм — острое инфекционное заболевание, относящееся к пищевым токсикоинфекциям. То есть заражение происходит через пищу. Возбудителями являются бактерии Clostridium botulini. В природе встречаются в почве, очень устойчивы во внешней среде, например, при кипячении могут погибнуть только через пять часов, а попадая в кишечник человека и животных, образуют споры.

Заболевание развивается при попадании в организм человека ботулотоксина, который вырабатывается клостридиями в анаэробных условиях (среда без кислорода). Такими идеальными условиями для них являются консервы. В консервах клостридии могут оказаться при загрязнении почвы или при консервировании зараженного продукта.

Для возбудителя ботулизма характерно гнездное расположение, то есть в одной банке консервов могут быть зараженные и незараженные места. Поэтому не всегда все, кто ел из одной банки, заболевают. Порой заболеть может один человек.

Существует семь разных форм ботулотоксина — типы A — G. Четыре из них (типы A, B, E и в редких случаях F) вызывают ботулизм человека. Типы C, D и E вызывают болезнь у млекопитающих, птиц и рыб.

Симптомы ботулизма

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Симптомами заболевания являются тошнота, рвота, боли в животе, слабость и головные боли в первые часы. Первые признаки могут появиться через два часа. Инкубационный период составляет до 36 часов. Сначала ботулизм выглядит как кишечное расстройство.

Впоследствии симптомы кишечного расстройства прекращаются и на первый план выходят неврологические расстройства. Основные симптомы — это нарушение зрения (человек видит туман, сетку, «мелькание мушек», в глазах двоится), расширяются зрачки, снижается реакция на свет. Появляется сухость во рту, нарастает слабость мышц, может нарушаться дыхание и глотание. Может появиться симметричный паралич.

При таких симптомах важно как можно быстрее обратиться к врачам за помощью.

Как понять, что еда заражена бактериями ботулизма

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К сожалению, определить зараженность продукта на вкус, цвет и запах нельзя. Зараженный продукт не имеет никаких признаков испорченности.

Имеет большое значение способ стерилизации. Для полного уничтожения спор в промышленных условиях используется термическая обработка под высоким давлением.

В домашних условиях достаточно сложно уничтожить клостридии, поэтому необходимо тщательно промывать используемые ингредиенты и не хранить домашнюю заготовку больше года и не употреблять просроченные консервы в пищу.

Что делать, если съели зараженную еду

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При появлении признаков ботулизма необходимо срочно обращаться к врачам, вызывать скорую помощь. Ботулизм сам не пройдет. До приезда скорой можно промыть желудок, дать слабительные препараты и сорбенты, провести очистительные клизмы.

В больнице пациенту при подозрении на ботулизм введут специфическую антитоксическую противоботулиническую сыворотку, которая нейтрализует ботулотоксин.

Ботулизм — очень опасное заболевание, которое приводит к летальному исходу или инвалидности. Поэтому крайне важно соблюдать все рекомендации врачей и не отказываться от лечения, даже если вам кажется, что вы неплохо себя чувствуете. Проявить себя болезнь может и через неделю, и спасти человека уже не удастся.

Как защитить себя от ботулизма

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