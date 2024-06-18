Что такое ботулизм, каковы симптомы и признаки заражения
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В материале РИАМО врач-инфекционист Роза Сивякова объясняет, что такое ботулизм, как понять, что еда заражена, и что делать, если уже заболел.
Что такое ботулизм
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Ботулизм — острое инфекционное заболевание, относящееся к пищевым токсикоинфекциям. То есть заражение происходит через пищу. Возбудителями являются бактерии Clostridium botulini. В природе встречаются в почве, очень устойчивы во внешней среде, например, при кипячении могут погибнуть только через пять часов, а попадая в кишечник человека и животных, образуют споры.
Заболевание развивается при попадании в организм человека ботулотоксина, который вырабатывается клостридиями в анаэробных условиях (среда без кислорода). Такими идеальными условиями для них являются консервы. В консервах клостридии могут оказаться при загрязнении почвы или при консервировании зараженного продукта.
Для возбудителя ботулизма характерно гнездное расположение, то есть в одной банке консервов могут быть зараженные и незараженные места. Поэтому не всегда все, кто ел из одной банки, заболевают. Порой заболеть может один человек.
Существует семь разных форм ботулотоксина — типы A — G. Четыре из них (типы A, B, E и в редких случаях F) вызывают ботулизм человека. Типы C, D и E вызывают болезнь у млекопитающих, птиц и рыб.
Симптомы ботулизма
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Симптомами заболевания являются тошнота, рвота, боли в животе, слабость и головные боли в первые часы. Первые признаки могут появиться через два часа. Инкубационный период составляет до 36 часов. Сначала ботулизм выглядит как кишечное расстройство.
Впоследствии симптомы кишечного расстройства прекращаются и на первый план выходят неврологические расстройства. Основные симптомы — это нарушение зрения (человек видит туман, сетку, «мелькание мушек», в глазах двоится), расширяются зрачки, снижается реакция на свет. Появляется сухость во рту, нарастает слабость мышц, может нарушаться дыхание и глотание. Может появиться симметричный паралич.
При таких симптомах важно как можно быстрее обратиться к врачам за помощью.
Как понять, что еда заражена бактериями ботулизма
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К сожалению, определить зараженность продукта на вкус, цвет и запах нельзя. Зараженный продукт не имеет никаких признаков испорченности.
Имеет большое значение способ стерилизации. Для полного уничтожения спор в промышленных условиях используется термическая обработка под высоким давлением.
В домашних условиях достаточно сложно уничтожить клостридии, поэтому необходимо тщательно промывать используемые ингредиенты и не хранить домашнюю заготовку больше года и не употреблять просроченные консервы в пищу.
Что делать, если съели зараженную еду
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При появлении признаков ботулизма необходимо срочно обращаться к врачам, вызывать скорую помощь. Ботулизм сам не пройдет. До приезда скорой можно промыть желудок, дать слабительные препараты и сорбенты, провести очистительные клизмы.
В больнице пациенту при подозрении на ботулизм введут специфическую антитоксическую противоботулиническую сыворотку, которая нейтрализует ботулотоксин.
Ботулизм — очень опасное заболевание, которое приводит к летальному исходу или инвалидности. Поэтому крайне важно соблюдать все рекомендации врачей и не отказываться от лечения, даже если вам кажется, что вы неплохо себя чувствуете. Проявить себя болезнь может и через неделю, и спасти человека уже не удастся.
Как защитить себя от ботулизма
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- При употреблении консервов в пищу важно помнить о вышесказанном и не употреблять продукты, которые вызывают подозрение.
- Перед консервированием в домашних условиях тщательно промывать те ингредиенты, которые могут содержать почву (грибы, зелень, овощи), использовать качественное свежее мясо. Свежие овощи, соления, то есть те продукты, где есть воздух, не могут стать причиной ботулизма, так как бактерии развиваются при отсутствии кислорода.
- Не покупайте мясо животных, если сомневаетесь в их качестве. Внешне зараженный продукт не отличается от хорошего, поэтому важно полностью доверять фермеру, у которого вы покупаете мясо и всегда проверять наличие документов.
- Важно соблюдать все правила приготовления во время домашнего консервирования – устанавливать нужный температурный режим, правильно стерилизовать посуду, добавлять нужное количество соли и уксуса.
- В точках общественного питания стараться употреблять в пищу свежеприготовленные блюда и с наименьшим количеством ингредиентов.