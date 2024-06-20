Роспотребнадзор после вспышки ботулизма изъял почти 200 т опасных продуктов

Около 200 тонн опасной продукции, которая стала причиной ботулизма, изъято из оборота в стране, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, ведомство прекратило действие свыше 100 деклараций о соответствии продукции. Вместе с сотрудниками МВД было опрошено более 2 тыс. человек, среди которых выявлены люди с симптомами заболевания.

Для работы были привлечены 2 научно-исследовательских института Роспотребнадзора, все лабораторные мощности ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в субъектах РФ. Специалисты отобрали около 700 проб биоматериала от пациентов, проб сырья и готовой продукции, провели свыше 3 тыс. исследований. В остатках готовой продукции нашли ботулинический токсин.

Россияне начали массово обращаться в медучреждения после того, как ели салат с тунцом и фасолью. Врачи обследовали каждого пациента, по предварительным диагнозам, свыше 150 человек заразились ботулизмом. Позднее инфекцию нашли в фасоли.