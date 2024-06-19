Одного из фигурантов дела о ботулизме отправили под домашний арест

Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения руководителю отдела качества ООО «Локалкитчен» Елене Машковой по делу о пищевом отравлении. Ее отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении Машковой под стражу. Ее поместили под домашний арест на 1 месяц 28 суток — до 15 августа. Машкову освободили из-под стражи в зале суда.

Следствие установило четверых фигурантов дела о массовом отравлении консервированной фасолью в России и подало ходатайства об их аресте.

СК попросил арестовать гендиректора компании «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Антона Лозина и руководителя отдела качества этой компании Елену Машкову, повара компании-производителя фасоли ООО «Савон-К», гражданина Республики Таджикистан Карима Норматова, а также фактического руководителя «Савон-К» Владимира Шина.

Жители России начали массово обращаться в больницу после того, как употребили в пищу салат с тунцом и фасолью. Медики обследовали каждого пациента, согласно предварительному диагнозу, 150 человек заразились ботулизмом. Позднее инфекцию обнаружили в фасоли.