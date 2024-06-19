СК просит арестовать четверых фигурантов дела о массовом заражении ботулизмом

сегодня в 17:46

Следствие установило четверых фигурантов дела о массовом отравлении консервированной фасолью в России и подало ходатайства об их аресте, сообщает ТАСС .

В Замоскворецкий суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения четверым фигурантам дела о массовом отравлении консервированной фасолью.

СК просит арестовать гендиректора компании «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Антона Лозина и руководителя отдела качества этой компании Елену Машкову, повара компании-производителя фасоли ООО «Савон-К», гражданина Республики Таджикистан Карима Норматова, а также фактического руководителя «Савон-К» Владимира Шина.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с производством, хранением, перевозкой либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее следствие установило, что Норматов фасовал фасоль в вакуумную упаковку с нарушением норм приготовления и безопасности. Все это привело к госпитализации почти 200 человек в РФ.