Еще одного человека задержали по делу о массовом заражении ботулизмом

Мужчине предъявили обвинение в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Тот по указанию руководителя компании Владимира Шина фасовал фасоль в вакуумную упаковку «с минимальными финансовыми затратами».

Все это привело к госпитализации почти 200 человек в 4 регионах России. Некоторые из пациентов не могут самостоятельно дышать, их подключили к ИВЛ.

Трех фигурантов дела о пищевом отравлении в России уже обвинили в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности. Речь идет о гендиректоре и руководителе отдела качества компании «Локалкитчен» Антоне Лозине и Елене Машковой, а также руководителе «Савон-К» Шине.

Роспотребнадзор определил, что предприятие по производству фасоли находилось рядом со свалкой. Процесс приготовления был организован с нарушением всех требований и норм.