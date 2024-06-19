Задержанным по делу об отравлении ботулизмом предъявили обвинение
Трех фигурантов дела о ботулизме обвинили в преступления против здоровья
Трех фигурантов дела о пищевом отравлении в России обвинили в преступления против здоровья населения и общественной нравственности, пишет RT.
Генеральному директору и руководителю отдела качества компании «Локалкитчен» Антону Лозину и Елене Машковой, руководителю «Савон-К» Владимиру Шину «инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК России», — указано в публикации.
Следственный комитет ранее заявил, что в массовых отравлениях в России найдены компоненты одного и того же продукта.
Это салат с тунцом и фасолью, 150 человек съели его и заразились ботулизмом.