Задержанным по делу об отравлении ботулизмом предъявили обвинение

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Трех фигурантов дела о ботулизме обвинили в преступления против здоровья

Трех фигурантов дела о пищевом отравлении в России обвинили в преступления против здоровья населения и общественной нравственности, пишет RT .

Генеральному директору и руководителю отдела качества компании «Локалкитчен» Антону Лозину и Елене Машковой, руководителю «Савон-К» Владимиру Шину «инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК России», — указано в публикации.

Следственный комитет ранее заявил, что в массовых отравлениях в России найдены компоненты одного и того же продукта.

Это салат с тунцом и фасолью, 150 человек съели его и заразились ботулизмом.