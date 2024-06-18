Выявлены поставщики и производители опасных продуктов, вызвавших ботулизм

Роспотребнадзор определил производителей опасной пищевой продукции, из-за которой произошло массовое отравление, их предприятие находилось рядом со свалкой, сообщает РИА Новости .

Ведомство выявило поставщиков и производителей продукции, которая вызвала симптомы ботулизма у более 150 человек в России. Роспотребнадзор оперативно приступил к расследованию после регистрации случаев заражения в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане.

По данным ведомства, источником заражения стала продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Ее основные изготовители — «Локалкитчен» и «Савон-К».

Продукция производилась на предприятии, расположенном в промышленной зоне рядом со свалкой. Процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм.

СК сообщал о задержании трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг. Речь идет о фактическом руководителе коммерческой организации по производству продукции, гендиректоре частной организации по приготовлению и доставке еды, руководителе отдела качества.

Ведомство приостановило работу компании «Кухня на районе» и производителя фасоли «Савон-К». Опасную продукцию изъяли из оборота. Уголовное дело передали в Главное следственное управление СК. Следователи выясняют, куда еще могла поступить опасная продукция.

В Роспотребнадзоре также отметили, что все граждане, даже с самыми легкими симптомами, госпитализированы, получают адекватное лечение.