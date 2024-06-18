Установлен продукт, ставший причиной ботулизма у 150 россиян
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Ботулотоксин, который привел к массовому отравлению россиян, обнаружен в консервированной фасоли, сообщает Baza.
Около 150 человек отравились готовым салатом «Лобио» от «Кухни на районе». Вспышки инфекции зафиксировали в Москве и Подмосковье, а также в Казани и Нижнем Новгороде. Десятки людей в находятся в тяжелом состоянии.
По факту массового заболевания ботулизмом возбуждено уголовное дело. Его расследование находится под контролем московской прокуратуры.
По подозрению в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, задержаны основатель «Кухни на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества Машкова и гендиректор компании «Савон-К» Анатолий Шин. Именно «Савон-К» поставлял фасоль в «Кухню на районе».
Предварительно, инфекцию вызвала фасоль, из которой готовили салат. До сих пор неизвестно, были ли нарушены нормы хранения или сырье изначально было некачественным. Офис «Савон-К» опечатали, а продукт отправили на проверку. В квартире директора фирмы прошел обыск, оттуда изъяли документы, компьютеры и телефоны.