Установлен продукт, ставший причиной ботулизма у 150 россиян

Baza: ботулизм у 150 человек в РФ вызвала консервированная фасоль

Ботулотоксин, который привел к массовому отравлению россиян, обнаружен в консервированной фасоли, сообщает Baza .

Около 150 человек отравились готовым салатом «Лобио» от «Кухни на районе». Вспышки инфекции зафиксировали в Москве и Подмосковье, а также в Казани и Нижнем Новгороде. Десятки людей в находятся в тяжелом состоянии.

По факту массового заболевания ботулизмом возбуждено уголовное дело. Его расследование находится под контролем московской прокуратуры.

По подозрению в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, задержаны основатель «Кухни на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества Машкова и гендиректор компании «Савон-К» Анатолий Шин. Именно «Савон-К» поставлял фасоль в «Кухню на районе».

Предварительно, инфекцию вызвала фасоль, из которой готовили салат. До сих пор неизвестно, были ли нарушены нормы хранения или сырье изначально было некачественным. Офис «Савон-К» опечатали, а продукт отправили на проверку. В квартире директора фирмы прошел обыск, оттуда изъяли документы, компьютеры и телефоны.