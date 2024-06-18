Гендиректор «Кухни на районе» задержан по делу о массовом отравлении в столице
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В числе задержанных по делу о массовом отравлении людей в столице находится генеральный директор компании «Кухня на районе». Об этом рассказали в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.
Сейчас с гендиректором проводят следственные действия.
Ранее в России число госпитализированных с подозрением на ботулизм выросло почти до 150 человек, вспышку зарегистрировали в Казани, Нижнем Новгороде, Подмосковье и Москве. Пострадавшие ели готовые салаты с тунцом и фасолью.
Трое руководителей были задержаны по делу о массовом отравлении готовой едой в Москве.