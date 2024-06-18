Гендиректор «Кухни на районе» задержан по делу о массовом отравлении в столице

В числе задержанных по делу о массовом отравлении людей в столице находится генеральный директор компании «Кухня на районе». Об этом рассказали в правоохранительных органах, сообщает ТАСС .

Сейчас с гендиректором проводят следственные действия.

Ранее в России число госпитализированных с подозрением на ботулизм выросло почти до 150 человек, вспышку зарегистрировали в Казани, Нижнем Новгороде, Подмосковье и Москве. Пострадавшие ели готовые салаты с тунцом и фасолью.

Трое руководителей были задержаны по делу о массовом отравлении готовой едой в Москве.