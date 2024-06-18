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Трое руководителей задержаны по делу о массовом отравлении готовой едой в Москве

Трех человек задержали в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей столицы. Также был обнаружен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранцев, возбуждено дело, сообщает СК РФ .

Были задержаны руководитель коммерческой организации по производству продукции, гендиректор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

Предположительно, один из задержанных — гендиректор «Кухни на районе».

Ранее в России число госпитализированных с подозрением на ботулизм выросло почти до 150 человек, вспышку зарегистрировали в Казани, Нижнем Новгороде, Подмосковье и Москве. Пострадавшие ели готовые салаты с тунцом и фасолью.

Первыми симптомами болезни являются туман в глазах и сухость во рту.