Трое руководителей задержаны по делу о массовом отравлении готовой едой в Москве
Фото - © Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
Трех человек задержали в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей столицы. Также был обнаружен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранцев, возбуждено дело, сообщает СК РФ.
Были задержаны руководитель коммерческой организации по производству продукции, гендиректор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.
Предположительно, один из задержанных — гендиректор «Кухни на районе».
Ранее в России число госпитализированных с подозрением на ботулизм выросло почти до 150 человек, вспышку зарегистрировали в Казани, Нижнем Новгороде, Подмосковье и Москве. Пострадавшие ели готовые салаты с тунцом и фасолью.
Первыми симптомами болезни являются туман в глазах и сухость во рту.