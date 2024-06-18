Число попавших в больницу с ботулизмом в РФ выросло почти до 150 человек

В России число госпитализированных с подозрением на ботулизм выросло до 149 человек, вспышку зарегистрировали в Казани, Нижнем Новгороде и Москве, сообщает SHOT.

Большинство пациентов отмечают, что они ели готовые салаты с тунцом и фасолью. Сейчас по всей стране проводят массовые проверки производителей.

В Казани с симптомами болезни находятся 14 человек, как и в Нижнем Новгороде. В Москве госпитализировали 121 человека. Половина пострадавших — в реанимации, тяжелые пациенты подключены к ИВЛ.

Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров отметил, что возбудитель ботулизма мог находиться в консервированном томатном соусе или в фасоли. Первыми симптомами болезни являются туман в глазах и сухость во рту.