В Сети появилось фото циклона, заливающего дождями Россию

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Леус показал, как выглядит из космоса циклон, заливающий ливнями Россию

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале показал, как выглядит из космоса циклон, который заливает дождями центр Европейской России.

Судя по кадрам, Москва оказалась в самом центре бушующего циклона. Также он накрыл Нижний Новгород, Рязань, Великий Новгород, Самару, Ульяновск.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Москву обрушилось 50 л воды на 1 кв. м. В столице месячная норма по осадкам выполнена повсеместно, а в Подмосковье — перевыполнена.

Ливни принесли множество неудобств жителям Московского региона. На юго-востоке столицы под воду ушел целый участок МКАД. Некоторые горожане добираются до машин на сапах.