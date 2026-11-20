Пользовательница Сети Алена случайно наткнулась в интернете на форум женоненавистников. На сайте мужчины пренебрежительно пишут о женщинах, обзывают их, а также в уничижительном ключе обсуждают внешность и работу отдельных представительниц прекрасного пола.

Участники форума создают провокационные темы для обсуждения женщин. Зачастую в обсуждениях появляются уничижительные комментарии. Как указала Алена, 99,9% постов на форуме — про унижение и ненависть к женщинам.

Так, один из участников спросил у «коллег» их мнение насчет женщин, работающих в индустрии красоты. Другой мужчина написал следующее: «Постоянно разносят слухи, сплетни, ездят по ушам клиенткам, льстят, учат жизни, в подавляющем большинстве — паразитки, разносящие заразу».

Мужчины в постах на форуме называют детей «прицепом», а всех мам — «п**********». Вместо слов «девушка» или «женщина» используются слова «баба», «безотцовщина» (про девушек из неполной семьи), «телка», «РСП» (разведенка с прицепом).

Других пользователей Сети возмутило существование подобного форума. Они предложили обратиться в РКН, чтобы заблокировать сайт.

«Это все надо приравнивать к экстремизму», «Насколько ничтожна жизнь этих людей, что они тратят свое время на яд», «Слушайте, вроде РКН таким занимается, онлайн-обращение можно оставить», — написали пользователи.

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