«Я поплыл на парковку»: москвичи на сапах форсируют затопленные из-за ливня улицы

В Москве настоящий водный апокалипсис — город местами затоплен, в некоторых районах образовались настоящие водопады. Находчивые москвичи форсируют образовавшиеся реки на сапбордах, сообщает Baza .

Жители публикуют кадры того, как сейчас складывается обстановка в столице. Утро понедельника у многих не задалось из-за сильнейшего ливня, обрушившегося на город.

На улицах сильнейшие потоки воды, которые блокируют движение транспорта. На лестницах образовались настоящие водопады. В некоторых местах стихия сносит все на своем пути. В одном из районов обрушилось дерево на припаркованный рядом автомобиль.

Из-за подтоплений москвичам приходится находить оригинальный способ передвижения. Так, один из жителей столицы решил достать сапборд и поплыть на нем на парковку.

По словам мужчины, сама стоянка перекрыта, так как сильно затоплена. Воды там достаточно для того, чтобы плыть на сапборде.

По данным синоптиков, 21 июля на столицу обрушилось 50 литров воды на метр площади. Ливень сохранится до конца дня.