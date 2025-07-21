Ливень сохранится в Москве до конца дня 21 июля

По прогнозам метеорологов, непогода на территории Москвы продлится до конца дня, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Месячная норма осадков уже выпала в отдельных районах мегаполиса за ночь и утро. При июльской норме 85 мм в отдельных районах Зеленограда выпало до 91 мм, в СВАО — до 71 мм, в ВАО — до 50 мм, в САО — до 47 мм.

Для оперативного устранения выпавших осадков осадков в водосточную сеть на улицах столицы работают бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», а также бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний города.

Сообщить о подтоплениях можно по телефону диспетчерских служб, в аккаунте ГУП «Мосводосток» во «ВКонтакте».

Все московские службы оперативно реагируют на поступающие заявки.