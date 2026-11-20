Сейчас он должен почти 24 тыс. рублей за неуплату налогов на дом в Тверской области. Но списать деньги с него не могут из-за отсутствия накоплений.

Страховую пенсию мужчина не получает: он официально не работал, не накопил стажа и пенсионных коэффициентов. Банковских карт у экс-авторитета* также нет, поэтому заблокировать счета и взыскать с них средства приставы не могут.

Но они могут дождаться, когда Северову исполнится 70 лет, тогда он сможет претендовать на социальную пенсию по старости — 9424 рубля на 2026 год. Если к тому времени долг не погасят, приставы смогут удерживать до 50% от указанной пенсии.

Как бывший участник преступного мира, он мог бы рассчитывать на помощь «коллег» — около 6–7 тыс. рублей в месяц. Но в 2014 году его «раскороновали» за жалобы во ФСИН и излишнюю медийность.

Широкую известность мужчина получил благодаря песне Михаила Круга «Владимирский централ». История этой композиции связана с пребыванием криминального авторитета* в тюрьме. Статус «вора в законе»* он получил в 1993 году во Владимирском централе. Север неоднократно оказывался за решеткой: в его биографии значатся приговоры за разбой, кражи, хулиганство, хранение оружия и наркотиков. В общей сложности, по информации СМИ, мужчина провел в заключении около 20 лет.

* Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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