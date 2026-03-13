В районе Лампедузы дрейфует российский танкер

сегодня в 03:22

В районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии дрейфует российский танкер, сообщает RT со ссылкой на телерадиокомпанию RAI.

«В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер», — говорится в сообщении.

Предполагается, что судно перевозит 900 т дизельного топлива и 2 резервуара со сжиженным газом.

Ранее российский танкер для перевозки сжиженного природного газа «Арктический Метагаз» загорелся в Средиземном море.

