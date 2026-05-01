До + 11 градусов ожидается в Московском регионе на Первомай
В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется облачность с прояснениями, температура поднимется до плюс 9 — плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Местами пройдет небольшой дождь.
Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 1 — плюс 3 градуса, днем 2 мая — от плюс 13 до плюс 15. Ожидается погода преимущественно без осадков.
