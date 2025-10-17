В Подмосковье прошла «Выездная школа Вахтанговского театра»

С 10 по 17 октября в Доме творчества «Актер» Рузского округа проведена «Выездная школа Вахтанговского театра». Это крупный совместный проект Союза театральных деятелей России, Государственного Академического театра имени Евгения Вахтангова и Театрального института имени Бориса Щукина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участниками школы стали 50 молодых актеров со всей страны, прошедшие конкурсный отбор. В течение недели они занимались по программе, которая включала в себя мастер-классы от выдающихся деятелей современного театра и продолжателей традиций Школы Государственного Академического театра имени Вахтангова, творческие встречи и дискуссии, занятия по мастерству актера, сценической речи и пластике, лекции по истории русского театра. Участники выездной школы получили уроки мастерства от народной артисткой России Юлии Рутберг, заслуженного артиста России Виктора Добронравова, профессора кафедры мастерства актера Анны Дубровской и других мастеров театрального искусства. Педагоги Театрального института имени Щукина провели с участниками Школы практические занятия по сценическому движению и пластике, сценической речи и мастерству актера.

Параллельно с мастер-классами и творческими встречами молодые актеры пробовали себя в ролях героев произведения А. С. Пушкина «Маленькие трагедии». На репетициях под руководством режиссера Государственного академического театра имени Вахтангова Эльдара Трамова участники читали и подробно разбирали отрывки произведения, а затем пробовали выстроить систему образов персонажей и намечали пластический рисунок. В финале Выездной школы состоялся открытый показ некоторых разученных сцен.

В завершении «Выездной школы Вахтанговского театра» все участники получили дипломы и памятные подарки.

