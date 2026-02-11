В Петербурге принесенные на похороны убитого Паши игрушки отправят в детдом

Игрушки, которые принесли жители Санкт-Петербурга во время похорон 9-летнего Паши, отправят в детский дом, передает корреспондент РИАМО.

На Южном кладбище прощаются с мальчиком, который погиб от рук педофила. Множество неравнодушных горожан пришли проводить его в последний путь.

На церемонию местные жители принесли детские игрушки. Часть из них расположили около могилы, где они и останутся.

Также собралось еще несколько коробок с игрушками. Их планируется отправить в детский дом. На данный момент коробки уже погрузили в автомобиль.

9-летний Паша пропал 30 января. В его поисках участвовали добровольцы и правоохранители. 2 февраля задержанный в Псковской области мужчина признался в убийстве ребенка. Труп мальчика обнаружили в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти.

Мужчина заявил, что ребенок хотел рассказать полиции о нездоровом интересе к детям и вымогал средства за молчание.

Ранее родители жестоко убитого мальчика Паши пришли на похороны ребенка в Петербурге.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.