В Москве задержан инспектор ДПС, пропустивший машину с Шахином Аббасовым

В Москве задержали инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который за деньги пропустил машину с Шахином Аббасовым — участником убийства 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, сообщает SHOT.

Мужчина на протяжении трех лет работает сотрудником ГИБДД в юго-восточном административном округе. Общий стаж работы в органах составляет около 8 лет. Бовтунов сегодня позвонил отцу и рассказал, что находится под следствием. После произошедшего он на связь не выходил.

Мужчина родился в Брянске, но уже давно живет и работает в Москве. Он женат, детей нет. В свободное время Дмитрий катался на спортивном мотоцикле.

17 апреля Шахин Аббасов нанес смертельные удары ножом Кириллу Ковалеву, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки авто. После нападения на москвича злоумышленник скрылся с места преступления при помощи друзей и родственников, которые позднее тоже стали фигурантами дела об убийстве.

Главного фигуранта уголовного дела об убийстве мотоциклиста Шахина Аббасова также арестовали до 18 июня. Сам обвиняемый утверждает, что не виновен.