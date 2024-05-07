Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог молочному производству найти поставщика сырья

Приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева помогла крупному молочному производству в Богородском округе найти проверенного поставщика сырья. Организация давно работает в Ногинске и поставляет свою продукцию на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В связи с расширением производства возникала потребность в поиске новых поставщиков сырья. Директор молочного комбината обратился за помощью к руководителю муниципальной приемной уполномоченного Магомету Сакалову.

Целью обращения было содействие в поиске проверенных поставщиков сырья для производства. Магометом Сакаловым были подобраны предприниматели, работающие в сфере молочной продукции и организованы рабочие встречи, в результате которых был успешно найден подходящий поставщик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.