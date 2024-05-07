Врач Казеннов: болеющие астмой должны избегать пыли, животной шерсти и парфюма

Заболевший астмой должен избегать пыли, животной шерсти и слюны, перьев и не использовать ароматические освежители воздуха или парфюмы, сообщил РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Антон Казеннов.

«Исходное лечение бронхиальной астмы включает, прежде всего, исключение контакта с аллергенами. Заболевший должен избегать пыли, животной шерсти, слюны, перьев и не использовать ароматические освежители воздуха или парфюмы. В случае, если заболевание связано с вредными условиями труда, желательно изменить место работы», — сказал Казеннов.

Он подчеркнул, что питание также играет важную роль. Диета при бронхиальной астме предполагает ограничение или полное исключение аллергенных продуктов, таких как шоколад, цитрусовые, мед, орехи и другие.

«Клинические рекомендации для лечения бронхиальной астмы включают использование лекарственных препаратов, которые назначает врач. Среди них бета-адреномиметики для облегчения симптомов резкого удушья, чаще всего в виде аэрозоля-спрея. Они быстро снимают отечность бронхов и стимулируют отхаркивание мокроты», — рассказал врач.

Казеннов назвал также ксантиловые препараты в форме таблеток длительного действия, которые используются для предотвращения приступов удушья у пациента. Гормональные препараты, в свою очередь, применяются в особо тяжелых случаях. Также применяются муколитики для стимуляции отхаркивания мокроты.

Ежегодно в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Международный день борьбы с астмой. В текущем году мероприятие выпало на 7 мая.