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В Иране сформировали новое правительство после крушения вертолета Ибрахима Раиси

Власти Ирана сформировали новое чрезвычайное правительство после крушения вертолета главы государства Ибрахима Раиси. Также на борту находился глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, сообщает Mash .

В настоящее время спасателям удалось определить точную геолокацию, где жесткую посадку совершил вертолет Ми-171. Речь идет о селе Узи, которое находится в одном из самых труднодоступных мест в Восточном Азербайджане.

Сейчас на место происшествия направляются 8 машин скорой помощи из Тебриза.

Ранее иранское агентство Mehr удалило из публикации ранее размещенные сведения о том, что президент Ирана в порядке после жесткой посадки вертолета и едет в Тебриз.

В воскресенье вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение. В районе крушения густой туман, который серьезно осложняет поисковую ситуацию.