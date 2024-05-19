В Иране сформировали новое правительство после крушения вертолета Ибрахима Раиси
Фото - © Unsplash.com
Власти Ирана сформировали новое чрезвычайное правительство после крушения вертолета главы государства Ибрахима Раиси. Также на борту находился глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, сообщает Mash.
В настоящее время спасателям удалось определить точную геолокацию, где жесткую посадку совершил вертолет Ми-171. Речь идет о селе Узи, которое находится в одном из самых труднодоступных мест в Восточном Азербайджане.
Сейчас на место происшествия направляются 8 машин скорой помощи из Тебриза.
Ранее иранское агентство Mehr удалило из публикации ранее размещенные сведения о том, что президент Ирана в порядке после жесткой посадки вертолета и едет в Тебриз.
В воскресенье вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение. В районе крушения густой туман, который серьезно осложняет поисковую ситуацию.