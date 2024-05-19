Mehr удалило информацию о том, что президент Ирана в порядке Происшествия сегодня в 17:25 Фото - © РИА Новости

Иранское агентство Mehr удалило из публикации ранее размещенные сведения о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси в порядке и едет в Тебриз, сообщает ТАСС.

Ранее агентство заявило, что глава государства находится в порядке после жесткой посадки вертолета в регионе Восточного Азербайджана. В воскресенье днем вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение. В районе крушения густой туман. Туда уже добрались спасатели.