Mehr удалило информацию о том, что президент Ирана в порядке
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Иранское агентство Mehr удалило из публикации ранее размещенные сведения о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси в порядке и едет в Тебриз, сообщает ТАСС.
Ранее агентство заявило, что глава государства находится в порядке после жесткой посадки вертолета в регионе Восточного Азербайджана.
В воскресенье днем вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение.
В районе крушения густой туман. Туда уже добрались спасатели.