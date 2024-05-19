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Mehr: президент Ирана не пострадал в крушении вертолета

Президент Ирана Ибрагим Раиси, вертолет которого рухнул в горах, в порядке, сообщает ТАСС .

Как пишет Mehr, глава государства сейчас едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.

Ранее вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси иглавой МИД страны Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел аварию в регионе Восточного Азербайджана.

По сообщению IRIB, руководитель МВД Ирана подтвердил инцидент с вертолетом президента. При этом спасатели еще не добрались до места падения.