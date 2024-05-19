Депутат Госдумы Морозов: необходимо со школы прививать культуру инженерии

В рамках федпроекта «Выбирай свое» Сергей Морозов и депутат Мособлдумы, координатор проекта в Московской области Сергей Маликов с рабочим визитом посетили Центр молодежного инновационного творчества «Генезис». Целью визита стало знакомство с практикой ЦМИТ, обсуждение мер поддержек для данных образований, в том числе кванториусом, точек кипения, внедрения пилотного проекта «Столица науки и технологий».

«Мы помним, что в СССР были Дома техники — это уникальные площадки, в которых детям с самого раннего возраста прививали полезные навыки, формировали у них привычку к труду, но самое главное, прививали культуре инженерии. Кто мечтал стать инженером, осваивал конструирование и набирался опыта еще до поступления в вуз. Были организованы технические библиотеки и специальные лаборатории. Сегодня мы столкнулись с тем, что отсутствует культура инженерии среди подрастающего поколения, которую необходимо снова возродить», — сказал Морозов.

Маликов добавил, что сегодня ЦМИТ — это своего рода конструкторское бюро, в котором молодежь трудиться над техническим творчеством.

«Как мы видим, сегодня необходимо объединение научно-технических кванториумов, точек роста, научных кружков для совместной работы. В рамках проекта „Выбирай свое“ мы готовы поддержать реальные идеи и инициативы наших юных и молодых ученых, инженеров», — отметил депутат Мособлдумы.

По итогам проведенной встречи, федеральным координатором проекта «Выбирай свое» было предложено организовать пилотный проект «Столица науки и технологий».

«С учетом активности Московской области, будет правильно, если мы предложим руководству страны, председателю правительства и президенту РФ, чтобы мы запустили большой пилотный проект в Московской области, который бы разошелся по всей стране под названием „Столица науки и технологий“, чтобы каждый регион соревновался за такое почетное звание и получал в течение всего года масштабные меры поддержки. Нужно показать правильный пример, как нужно заботиться о научно-технологической политике. И было бы здорово, чтобы Московская область стала первой столицей науки и технологий», — подытожил депутат Госдумы.