Китайские авто с пробегом резко подешевели в России

Цены на подержанные китайские автомобили упали на 10-15% за полгода

Российский рынок подержанных автомобилей переживает значительное снижение цен на китайские машины возрастом от одного до трех лет, сообщает «КоммерсантЪ» .

По данным экспертов, за первые шесть месяцев 2025 года стоимость таких автомобилей уменьшилась в среднем на 10-15%, а некоторые модели подешевели еще сильнее.

Haval Jolion 2022 года выпуска — минус 11% (до 1,7 млн руб.), Geely Monjaro 2023 — минус 13% (до 3,2 млн руб.), Chery Tiggo 7 Pro 2023 — обвал на 20% (до 1,75 млн руб.).

Основными причинами падения цен стали резкое увеличение предложения на вторичном рынке, активные распродажи новых автомобилей дилерами и укрепление рубля. Ситуацию усугубляет быстрая моральная устареваемость китайских моделей и отсутствие достоверной информации об их долгосрочной надежности.

Эксперты прогнозируют, что тенденция к снижению цен сохранится до конца года, хотя и без резких колебаний. В то же время автомобили российского производства и ушедших с рынка международных брендов демонстрируют гораздо меньшую динамику снижения стоимости — всего 1-2,5% за тот же период.