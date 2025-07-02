Китайские авто с пробегом резко подешевели в России
Российский рынок подержанных автомобилей переживает значительное снижение цен на китайские машины возрастом от одного до трех лет, сообщает «КоммерсантЪ».
По данным экспертов, за первые шесть месяцев 2025 года стоимость таких автомобилей уменьшилась в среднем на 10-15%, а некоторые модели подешевели еще сильнее.
Haval Jolion 2022 года выпуска — минус 11% (до 1,7 млн руб.), Geely Monjaro 2023 — минус 13% (до 3,2 млн руб.), Chery Tiggo 7 Pro 2023 — обвал на 20% (до 1,75 млн руб.).
Основными причинами падения цен стали резкое увеличение предложения на вторичном рынке, активные распродажи новых автомобилей дилерами и укрепление рубля. Ситуацию усугубляет быстрая моральная устареваемость китайских моделей и отсутствие достоверной информации об их долгосрочной надежности.
Эксперты прогнозируют, что тенденция к снижению цен сохранится до конца года, хотя и без резких колебаний. В то же время автомобили российского производства и ушедших с рынка международных брендов демонстрируют гораздо меньшую динамику снижения стоимости — всего 1-2,5% за тот же период.