С 1 сентября 2025 года вводятся правила выгула животных на пляжах
С 1 сентября 2025 года на всех российских пляжах официально запретят выгул домашних животных, сообщает РИА Новости.
Соответствующий приказ подготовило МЧС России, документ будет действовать в течение шести лет — до 1 сентября 2031 года.
Запрет касается только непосредственно пляжных территорий, а не всей береговой линии. Исключение сделано для собак-поводырей, сопровождающих людей с ограниченными возможностями.
Мера необходима для обеспечения безопасности отдыхающих, особенно детей, соблюдениея санитарно-эпидемиологических норм, предотвращения конфликтных ситуаций между отдыхающими и владельцами животных.
За нарушение запрета владельцам животных грозит административная ответственность. Точный размер штрафов будет определен региональными властями.