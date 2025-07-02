С 1 сентября 2025 года вводятся правила выгула животных на пляжах

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В России вводится запрет на выгул животных на пляжах

С 1 сентября 2025 года на всех российских пляжах официально запретят выгул домашних животных, сообщает РИА Новости .

Соответствующий приказ подготовило МЧС России, документ будет действовать в течение шести лет — до 1 сентября 2031 года.

Запрет касается только непосредственно пляжных территорий, а не всей береговой линии. Исключение сделано для собак-поводырей, сопровождающих людей с ограниченными возможностями.

Мера необходима для обеспечения безопасности отдыхающих, особенно детей, соблюдениея санитарно-эпидемиологических норм, предотвращения конфликтных ситуаций между отдыхающими и владельцами животных.

За нарушение запрета владельцам животных грозит административная ответственность. Точный размер штрафов будет определен региональными властями.