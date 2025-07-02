Новым сенатором может стать министр Чувашии

Первый президент Чувашии Николай Фёдоров рискует лишиться места в Совете Федерации после сентябрьских выборов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в верхней палате.

Действующий глава республики Олег Николаев не включил его в «сенаторскую тройку» — список кандидатов, из которых будет выбран новый представитель региона в Совфеде в случае переизбрания Николаева. Окончательный вариант списка должен быть представлен в избирком до 25 июля.

По информации Ura.ru, на место Фёдорова претендует министр по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

Николай Фёдоров возглавлял Чувашию с 1994 по 2010 год, а до этого занимал пост министра юстиции РСФСР и России. После ухода с должности президента республики он вошёл в Совет Федерации, затем возглавлял Минсельхоз и работал советником президента. В 2015 году он вернулся в Совфед, где занимал должность первого вице-спикера, но в 2020 году уступил этот пост Андрею Яцкину. Теперь, судя по всему, его сенаторская карьера может завершиться.