Суд признал Google виновным в незаконном использовании мобильного трафика

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После четырех лет судебных разбирательств жюри присяжных в Калифорнии вынесло вердикт против Google, признав корпорацию виновной в систематическом сборе персональных данных пользователей Android-устройств без их осознанного согласия, сообщает ТАСС .

Корпорация тайно использовала мобильный интернет-трафик для сбора аналитики, сказано в решении суда.

Полученные данные применялись для таргетированной рекламы и других коммерческих целей, действия компании нарушали право пользователей на конфиденциальность.

Официальный представитель компании Хосе Кастанеда заявил, что сбор данных осуществлялся в рамках пользовательского соглашения и был необходим для обеспечения безопасности и стабильной работы устройств.

Корпорация намерена обжаловать решение, утверждая, что вердикт создаст проблемы для миллионов пользователей Android.