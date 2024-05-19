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Иранский чиновник: жизнь Ибрагима Раиси находится под угрозой

Как заявил иранский чиновник, сейчас жизни президента страны Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдулахияна находятся «под угрозой» после сообщений об инциденте с вертолетом, сообщает ТАСС .

Об этом чиновник рассказал Reuters.

Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана в воскресенье днем. На месте аварии наблюдается густой туман. Там работают спасатели.

В кортеже президента были три вертолета. Два из них долетели до места назначения.

Ранее лидер Ирана аятолла Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза страны после сообщений об аварии вертолета Раиси. Подробности проведенного совещания не разглашаются.