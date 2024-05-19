Соловьев: вертолет президента Ирана Раиси могли намеренно сбить

сегодня в 18:17

Источник в структурах безопасности Ирана считает, что вертолет президента страны Ибрагима Раиси могли сбить намеренно. Об этом сообщает журналист Владимир Соловьев.

«Мы стоим перед лицом возможности „крупного покушения“ или фактического убийства», — процитировал Соловьев источник в структурах безопасности в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что два из трех вертолетов президентского кортежа благополучно прибыли в пункт назначения.

Инцидент произошел в воскресенье днем. Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение.

ЧП произошло в районе села Узи, расположенного в лесах Арсбарана. Из-за густого тумана поиск по воздуху невозможен, спасательную операцию проводят пешие бригады