сегодня в 07:26

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в ношении военной формы. Теперь высшие офицеры ВС РФ и сотрудники Росгвардии буду носить брюки с лампасами и кантами для костюмов с длинными и короткими рукавами, сообщает ТАСС .

Генеральская форма уже обладает традиционным для России отличием — цвет лампасов и выпушки зависит от рода войск. При этом повседневная форма таким отличием не обладала.

Также для военных в комплект полевого обмундирования добавили рубашку камуфлированной расцветки. Дополнительная парадная тужурка черного цвета вводится для высших офицеров ВМФ и береговых войск.

Ранее Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной языковой политики РФ». Цель указа — сберечь, развить и поддерживать русский, языки республики РФ. Также его задача — продвижение русского в мире.