В Подмосковье росгвардейцы помогли заблудившейся пожилой женщине вернуться домой

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области помогли добраться до дома 79-летней женщине, заблудившейся в лесу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Находившемуся на маршруте патрулирования экипажу поступила информация о том, что в лесополосе недалеко от поселка Ильинский потерялась местная жительница пожилого возраста.

Выяснив приметы, сотрудники Росгвардии спустя непродолжительное время разыскали женщину и сопроводили до дома.

В ходе беседы она рассказала, что решила сократить путь к дому через лесополосу, не дожидаясь автобуса. Свернув не в ту сторону, она потерялась и уже не смогла самостоятельно найти нужную дорогу. Обеспокоенный долгим отсутствием жены супруг обратился в правоохранительные органы.

Пенсионерка поблагодарила сотрудников Росгвардии за оказанную помощь и неравнодушие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.